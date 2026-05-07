Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lohnendes Goldman Sachs-Investment?
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07.05.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Goldman Sachs-Papier bei 158,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,295 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 900,85 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 06.05.2026 auf 937,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 490,08 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 271,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
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