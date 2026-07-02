Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 148,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,675 Goldman Sachs-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 687,76 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 01.07.2026 auf 1 019,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +587,76 Prozent.

Goldman Sachs war somit zuletzt am Markt 299,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at