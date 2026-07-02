Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Goldman Sachs-Investmentbeispiel
|
02.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren
Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 148,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,675 Goldman Sachs-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 687,76 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 01.07.2026 auf 1 019,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +587,76 Prozent.
Goldman Sachs war somit zuletzt am Markt 299,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.06.26
|Goldman Sachs wird fürs Goldziel deutlich pessimistischer - das steckt dahinter (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)