Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Goldman Sachs eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 174,67 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,725 Goldman Sachs-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 904,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 179,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 417,96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 256,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at