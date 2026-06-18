Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Goldman Sachs-Investment im Blick 18.06.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Goldman Sachs-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Goldman Sachs-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 338,31 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,956 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 099,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 248,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 224,89 Prozent zugenommen.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 320,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

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