Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 343,38 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,912 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 2 559,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 879,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 155,98 Prozent erhöht.

Alle Goldman Sachs-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 265,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at