Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Goldman Sachs-Anteile betrug an diesem Tag 724,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,798 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 14 631,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 060,38 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 631,18 USD entspricht einer Performance von +46,31 Prozent.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 310,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at