Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 499,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,004 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (899,49 USD), wäre die Investition nun 1 802,40 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 802,40 USD, was einer positiven Performance von 80,24 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 267,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at