Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 05.03.2026 16:03:36

Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 327,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,055 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 867,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 649,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 164,91 Prozent gleich.

Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 256,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

mehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachs

mehr Analysen
14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Goldman Sachs 719,90 0,28% Goldman Sachs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen