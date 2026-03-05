Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Langfristige Performance
|
05.03.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 327,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,055 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 867,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 649,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 164,91 Prozent gleich.
Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 256,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
