Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Goldman Sachs-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 326,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Goldman Sachs-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,307 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Goldman Sachs-Aktie auf 982,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 301,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 201,13 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 273,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at