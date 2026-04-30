Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Performance unter der Lupe
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30.04.2026 16:04:47
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Goldman Sachs-Papier bei 348,45 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,287 Goldman Sachs-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 259,89 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 29.04.2026 auf 905,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159,89 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 273,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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