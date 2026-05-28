Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Goldman Sachs-Aktie an diesem Tag bei 372,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, befänden sich nun 2,688 Goldman Sachs-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 996,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 678,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 167,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 294,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at