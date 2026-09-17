Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 391,46 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,545 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 937,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 961,07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,61 Prozent angezogen.

Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 284,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at