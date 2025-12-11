Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Profitable Home Depot-Anlage?
|
11.12.2025 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.12.2015 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Home Depot-Papier an diesem Tag bei 130,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Home Depot-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,666 Home Depot-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 2 691,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,13 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 169,19 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 344,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depotmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Home Depotmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|304,60
|1,77%