WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

Profitable Home Depot-Anlage? 11.12.2025 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Home Depot-Investment verdienen können.

Am 11.12.2015 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Home Depot-Papier an diesem Tag bei 130,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Home Depot-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,666 Home Depot-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 2 691,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,13 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 169,19 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 344,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

