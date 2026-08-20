Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Home Depot-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Home Depot-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Home Depot-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,738 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 344,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 254,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 154,17 Prozent.

Home Depot war somit zuletzt am Markt 336,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at