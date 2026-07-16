Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Profitables Home Depot-Investment? 16.07.2026 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 321,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Home Depot-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,110 Home Depot-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 061,89 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 15.07.2026 auf 341,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 336,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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