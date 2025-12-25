Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Home Depot-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 318,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,314 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 347,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,98 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108,98 USD, was einer positiven Performance von 8,98 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Home Depot eine Marktkapitalisierung von 343,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at