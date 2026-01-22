Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Home Depot eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Home Depot-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 315,00 USD. Bei einem Home Depot-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,317 Home Depot-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Home Depot-Aktien wären am 21.01.2026 122,11 USD wert, da der Schlussstand 384,64 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 22,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 374,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at