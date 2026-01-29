Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 270,82 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,692 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 375,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 385,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,58 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich jüngst auf 378,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at