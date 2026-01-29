Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lukratives Home Depot-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 270,82 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,692 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 375,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 385,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,58 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich jüngst auf 378,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)