Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Home Depot-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302,61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Home Depot-Aktie investiert, befänden sich nun 0,330 Home Depot-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,22 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 17.06.2026 auf 327,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,22 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 334,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at