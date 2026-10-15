Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Rentables Home Depot-Investment?
|
15.10.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 10 Jahren verdient
Das Home Depot-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 126,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,101 Home Depot-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 375,26 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 14.10.2026 auf 295,51 USD belief. Damit wäre die Investition um 133,75 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Home Depot belief sich zuletzt auf 293,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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