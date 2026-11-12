Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Investition
|
12.11.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 10 Jahren verdient
Am 12.11.2016 wurden Home Depot-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 129,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,770 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 270,55 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 11.11.2026 auf 351,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +170,55 Prozent.
Home Depot markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 350,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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