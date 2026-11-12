Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Home Depot-Aktien gewesen.

Am 12.11.2016 wurden Home Depot-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 129,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,770 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 270,55 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 11.11.2026 auf 351,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +170,55 Prozent.

Home Depot markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 350,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at