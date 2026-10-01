Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Home Depot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Home Depot-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 302,16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,331 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 94,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,49 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 94,15 USD entspricht einer negativen Performance von 5,85 Prozent.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 286,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at