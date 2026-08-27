Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Langfristige Investition
|
27.08.2026 16:03:34
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Home Depot-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Home Depot-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Home Depot-Aktie an diesem Tag bei 408,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,450 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 334,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 820,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,98 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 337,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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