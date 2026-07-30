Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Home Depot-Anlage im Blick 30.07.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Home Depot-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.07.2025 wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 372,08 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,269 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (338,27 USD), wäre die Investition nun 90,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,09 Prozent vermindert.

Insgesamt war Home Depot zuletzt 345,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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