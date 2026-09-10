Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Anlage unter der Lupe
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10.09.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 331,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,301 Home Depot-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 310,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,52 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 312,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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