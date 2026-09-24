Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lohnendes Home Depot-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet
Am 24.09.2025 wurden Home Depot-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 409,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,404 Home Depot-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 296,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 241,14 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 241,14 USD entspricht einer negativen Performance von 27,59 Prozent.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 304,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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