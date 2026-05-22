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Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Auszahlung an Aktionäre 22.05.2026 16:37:18

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Aktionäre freuen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Aktionäre freuen

So viel Dividende trägt Home Depot zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 9,20 USD für das Jahr 2026. Damit wurde die Home Depot-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,22 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 9,15 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,50 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Home Depot-Titel via bmn bei einem Wert von 269,45 EUR aus dem Geschäft. Home Depot weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 2,18 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Home Depot-Aktienkurs via bmn um 17,14 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -16,39 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Home Depot

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 9,28 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,96 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten der Home Depot-Aktie

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Home Depot beträgt aktuell 309,160 Mrd. USD. Home Depot besitzt aktuell ein KGV von 26,33. Im Jahr 2026 erzielte Home Depot einen Umsatz von 164,683 Mrd.USD sowie ein EPS von 14,23 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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