Honeywell Aktie

Honeywell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Performance im Blick 29.05.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Honeywell-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 212,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,709 Honeywell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Honeywell-Papiers auf 233,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 097,31 USD wert. Mit einer Performance von +9,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Honeywell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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