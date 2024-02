Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Honeywell eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 86,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investierten, hätten nun 115,130 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.02.2024 22 716,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +127,16 Prozent.

Alle Honeywell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at