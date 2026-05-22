Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Honeywell-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Honeywell-Papier bei 101,64 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,984 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,18 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 21.05.2026 auf 223,80 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120,18 Prozent erhöht.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 137,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at