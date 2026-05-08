Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Lohnendes Honeywell-Investment? 08.05.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Honeywell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 185,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Honeywell-Aktie investierten, hätten nun 5,385 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 216,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 163,48 USD wert. Damit wäre die Investition 16,35 Prozent mehr wert.

Am Markt war Honeywell jüngst 137,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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