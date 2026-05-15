Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Honeywell-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Honeywell-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Honeywell-Anteile bei 214,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,645 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 217,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 155,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,56 Prozent zugenommen.

Honeywell wurde am Markt mit 137,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at