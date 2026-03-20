Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Rentables Honeywell-Investment?
|
20.03.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Honeywell-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 200,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,498 Honeywell-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 229,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 114,08 USD wert. Mit einer Performance von +14,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Honeywell eine Börsenbewertung in Höhe von 145,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
20.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
20.03.26