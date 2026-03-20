Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Honeywell-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 200,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,498 Honeywell-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 229,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 114,08 USD wert. Mit einer Performance von +14,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Honeywell eine Börsenbewertung in Höhe von 145,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at