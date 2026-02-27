Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Honeywell gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Honeywell-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 92,49 USD. Bei einem Honeywell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,081 Honeywell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 240,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 260,43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 160,43 Prozent angezogen.

Honeywell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 153,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at