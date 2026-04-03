Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.04.2025 wurde das Honeywell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 194,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, befänden sich nun 51,312 Honeywell-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 773,65 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 02.04.2026 auf 229,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,74 Prozent.

Honeywell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at