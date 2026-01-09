Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Hochrechnung
|
09.01.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 220,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,419 Anteilen. Die gehaltenen Honeywell-Aktien wären am 08.01.2026 9 321,89 USD wert, da der Schlussstand 205,24 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,78 Prozent eingebüßt.
Honeywell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 126,52 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
