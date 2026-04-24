Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Honeywell-Anlage unter der Lupe
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24.04.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Honeywell-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Honeywell-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Honeywell-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,565 Honeywell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2026 auf 214,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 912,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109,12 Prozent gesteigert.
Alle Honeywell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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