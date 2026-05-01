Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Honeywell-Anlage unter der Lupe
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01.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Honeywell-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Honeywell-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 198,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Honeywell-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,503 Honeywell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 214,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,86 Prozent gesteigert.
Alle Honeywell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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