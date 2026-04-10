Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Hochrechnung
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10.04.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Honeywell von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Honeywell-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Honeywell-Aktie 180,74 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Honeywell-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,553 Honeywell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Honeywell-Papiers auf 236,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,61 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 130,61 USD entspricht einer Performance von +30,61 Prozent.
Zuletzt verbuchte Honeywell einen Börsenwert von 148,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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