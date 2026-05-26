Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell am 22.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,58 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,81 Prozent gestiegen. Alles in allem zahlt Honeywell 2,98 Mrd. USD an Aktionäre. Damit wurde die Honeywell-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,55 Prozent erhöht.

Honeywell- Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte der Honeywell-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 227,92 USD. Für das Jahr 2025 weist das Honeywell-Papier eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,93 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Honeywell-Aktienkurs via NASDAQ 6,74 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 7,84 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Honeywell

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,70 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent sinken.

Honeywell-Basisdaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Honeywell beläuft sich aktuell auf 144,261 Mrd. USD. Honeywell verfügt über ein KGV von aktuell 26,52. Im Jahr 2025 erzielte Honeywell einen Umsatz von 37,442 Mrd.USD sowie ein EPS von 7,36 USD.

Redaktion finanzen.at