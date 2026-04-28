IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Profitables IBM-Investment? 28.04.2026 16:04:24

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen IBM-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IBM-Aktie betrug an diesem Tag 136,64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 73,184 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 689,54 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 27.04.2026 auf 228,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,90 Prozent vermehrt.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 218,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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