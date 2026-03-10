IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Frühe Anlage
|
10.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IBM-Aktie an diesem Tag 133,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das IBM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,465 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 253,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 891,12 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 89,11 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von IBM belief sich zuletzt auf 237,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
