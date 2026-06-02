IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Rentable IBM-Anlage? 02.06.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren IBM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,818 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 320,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 184,55 USD wert. Das entspricht einem Plus von 118,45 Prozent.

IBM wurde am Markt mit 279,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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