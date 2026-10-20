IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Lohnende IBM-Investition? 20.10.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

IBM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 144,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,691 IBM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 163,27 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 19.10.2026 auf 236,39 USD belief. Das entspricht einem Plus von 63,27 Prozent.

Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 218,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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