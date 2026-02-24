IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 130,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 76,587 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 105,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,06 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IBM belief sich zuletzt auf 208,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
