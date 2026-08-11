Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das IBM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 143,12 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 69,871 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 511,32 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 10.08.2026 auf 236,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,11 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von IBM belief sich zuletzt auf 223,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at