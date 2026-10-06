Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IBM-Aktien verdienen können.

Die IBM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 142,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,041 IBM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 560,09 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 05.10.2026 auf 221,58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,01 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 209,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at