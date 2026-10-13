IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.10.2021 wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 134,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 74,348 IBM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 227,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 878,56 USD wert. Mit einer Performance von +68,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
IBM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 214,08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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