Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe IBM-Investition eingebracht

Vor Jahren in IBM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.10.2020 wurde das IBM-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen IBM-Anteile letztlich bei 122,11 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 8,189 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2023 auf 142,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 164,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,45 Prozent.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 129,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at