Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in IBM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,628 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 1 900,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 249,09 USD belief. Damit wäre die Investition um 90,00 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 229,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at